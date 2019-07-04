7 старых автомобилей, которые все ещё находятся в производстве

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Каждый год в продаже появляется много новых моделей автомобилей. Но есть автомобили, которые можно считать долгожителями: их выпускают десятилетиями. Сегодня мы расскажем вам про семь таких моделей.
1. Mercedes Kurzhauber
Серийное производство грузовиков Mercedes Kurzhauber началось в 1959 году. Их продавали практически во всех странах мира, кроме соцстран. Немцы до сих пор выпускают этот грузовик. Ему доверяют работу в самых трудных условиях.
2. Peugeot 405
Первое поколение Peugeot 405 появилось в 1987 году (в двух вариантах кузова – седан и универсал). Через год эту новинку назвали «Европейским автомобилем года». Сейчас эту модель выпускают по лицензии под названием Iran Khordo в Египте и Иране. У нее есть две версии, в зависимости от двигателей.
3. Lada «Нива»
История Lada «Нивы» началась в 1977 году. Это был популярный советский внедорожник. Сейчас эту модель продают под названием Lada 4×4. На базе «Нивы» было несколько версий, в том числе и пикап. Кстати, версия пикап существует до сих пор. Есть еще и городская версия Лада Нива 4х4 Урбан.
4. УАЗ «Буханка»
УАЗ-452 «Буханка» начали выпускать в 1965 году, и до сих пор его производство продолжается. В 1985 году Ульяновский автомобильный завод обновил эту модель. У «Буханки» много версий, в том числе медицинская, грузовая и бронированная для армии.
5. Morgan 4/4
Английская компания Morgan Motor начала выпускать автомобиль Morgan 4/4 в 1936 году. Эту модель по-прежнему выпускают, но в небольшом количестве. Современный Morgan 4/4 сохранил свой традиционный ретро-дизайн, но получил некоторые новые технологии. Сейчас эта машина оснащается двигателем Ford Sigma мощностью 110 л.с. Максимальная скорость – 185 км/ч.
6. Nissan Junior
Компания Nissan выпускает пикап Nissan Junior с 1956 года. Сейчас автомобилистам предлагают его третье поколение, которое появилось в 1970 году! Правда, его делает компания Zamyad в Иране по лицензии. Тем не менее, долговечность этого пикапа поражает.
7. Hillmannie Hunterze
Hillmannie Hunterze – это пикап, который выпускают в Иране на базе Hillman Hunter. В свою очередь, Hunter появился в 1967 году. Иранский «родственник» от него отличается незначительно. То есть перед нами ещё один долгожитель.
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