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Hyundai представила двигатели нового поколения (видео)

Hyundai представила двигатели нового поколения (видео)

Компания Hyundai представила двигатели нового поколения с уникальной технологией.

Презентация прошла 3 июля на специальном мероприятии в Hyundai Motorstudio Goyang, сообщает пресс-служба корейской марки.

Из сообщения следует, что новый мотор Smartstream G T-GDi объемом 1.6 литра стал более экономичным, мощным и производительным за своих предшественников благодаря тому, что в нем индивидуально регулируется момент, время и глубина открытия клапанов.

Это обеспечивает технология CVVD, которая может регулировать время работы клапана в отличии от своих предшественников. Она обеспечивает повышение производительности мотора на 4%, эффективность использования топлива – на 5%, а также снижает уровень вредных выбросов – на 12%.

Когда автомобиль передвигается с постоянной скоростью, а двигатель работает на низких или средних оборотах, CVVD открывает впускной клапан от середины до конца такта сжатия. Это помогает повысить эффективность использования топлива за счет уменьшения сопротивления, вызванного сжатием.

С другой стороны, когда мощность двигателя высокая, например, когда автомобиль движется на высокой скорости, впускной клапан закрывается в начале такта сжатия, чтобы увеличить количество воздуха, используемого для возгорания топлива в цилиндре, тем самым, повышая крутящий момент для более эффективного ускорения.

По материалам ТСН
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