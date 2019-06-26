Когда лучше не передавать показания счетчиков

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С первого по пятое число показания счетчиков не принимаются в связи с закрытием прошлого месяца и проведением начислений.
Об этом сообщается на сайте ЧАО «АК “Киевводоканал”.
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“Напоминаем о необходимости своевременно передавать показания счетчиков не только холодного, но и горячего водоснабжения, начиная с пятого и по последнее число каждого месяца”, – говорится в сообщении.
Показания нужно передавать даже тогда, когда потребитель не пользуется холодной или горячей водой.
“Если вы не пользуетесь горячей водой по тем или иным причинам: не было потребности в горячей воде, горячая вода отсутствует, у вас стоит бойлер и т.д. – все равно нужно передавать показания. Помните, в Киевводоканале нет сведений о том, пользуетесь ли вы услугой централизованного горячего водоснабжения. Следовательно, единственный способ избежать начислений – вовремя передать показания, которые не изменились с прошлого периода, то есть “ноли”, – добавили в водоканале.
Передавать показания можно следующими способами:
1. Через Личный кабинет.
2. На сайте vodokanal.kiev.ua, нажав на главной странице кнопку “Передать показания”.
3. С помощью мобильных приложений Viber и Telegram. Для этого необходимо установить любой из них на собственный смартфон, найти и присоединиться к паблик-аккаунту «Киевводоканал» и отправить тестовое сообщение. Далее нужно просто действовать по инструкции Viber-бота или Telegram-бота.
4. В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) и Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОП).
5. Записать показания в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
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