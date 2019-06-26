Рейтинг самых защищенных от угона машин последних двух месяцев

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Появился свежий рейтинг защищенности автомобилей от угона. Об этом сообщает auto.bigmir.net, со ссылкой на экспертов по безопасности Thatcham Research.
Tesla Для составления рейтинга было организовано исследование, в рамках которого проверили степень защиты 14 новых моделей, появившихся в мае и июне этого года.
Рейтинг был составлен на основе тестов, среди которых: насколько авто легко открыть без ключа при помощи посторонней электроники и тест бортового диагностического порта, который показывает, можно ли взломать это устройство, что позволит кодировать пустые ключи для использования с авто.
Восемь авто получили хорошие оценки – BMW 7 Series, BMW X7, Porsche 911, Audi e-tron, Jaguar XE, Land Rover Evoque, Mercedes B-Class и Porsche Macan.
Результаты пяти новинок оказались неудовлетворительным – Ford Mondeo, Hyundai Nexo, Kia Proceed, Lexus UX и Toyota Corolla Hybrid. При этом была и категория “неприемлемая защита”. Туда попал всего один автомобиль – Suzuki Jimny.
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