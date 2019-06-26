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Рейтинг самых защищенных от угона машин последних двух месяцев

Рейтинг самых защищенных от угона машин последних двух месяцев

Появился свежий рейтинг защищенности автомобилей от угона. Об этом сообщает auto.bigmir.net, со ссылкой на экспертов по безопасности Thatcham Research.

Tesla Для составления рейтинга было организовано исследование, в рамках которого проверили степень защиты 14 новых моделей, появившихся в мае и июне этого года.

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Рейтинг был составлен на основе тестов, среди которых: насколько авто легко открыть без ключа при помощи посторонней электроники и тест бортового диагностического порта, который показывает, можно ли взломать это устройство, что позволит кодировать пустые ключи для использования с авто.

Восемь авто получили хорошие оценкиBMW 7 Series, BMW X7, Porsche 911, Audi e-tron, Jaguar XE, Land Rover Evoque, Mercedes B-Class и Porsche Macan.

Результаты пяти новинок оказались неудовлетворительным – Ford Mondeo, Hyundai Nexo, Kia Proceed, Lexus UX и Toyota Corolla Hybrid. При этом была и категория “неприемлемая защита”. Туда попал всего один автомобиль – Suzuki Jimny.

По материалам bigmir.net
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