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В Нафтогазе сообщили, на сколько затянутся перебои с транзитом газа из РФ

В Нафтогазе сообщили, на сколько затянутся перебои с транзитом газа из РФ

Перебои с транзитом российского газа могут начаться уже в первом квартале 2020 года.

Об этом заявил руководитель интегрированного газового бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов.

«Уровень запасов природного газа “Газпрома” в Европе — на 15-16% выше уровня прошлого года. Это явный признак того, что Россия готовится к перерыву. Это, безусловно, создает проблемы для работы украинской системы», — сказал он.

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Фаворов также сообщил, что Украина уже предупредила своих европейских партнеров о сложившейся ситуации. Кроме того, «Нафтогаз» тоже формирует свой резерв газа.

«Мы ожидаем, что будет сбой, который продлится около трех месяцев», — сказал он на конференции в Торонто.

Фаворов уточнил, что в настоящее время уровень запасов газа в Украине на 2,5-2,7 млрд куб. м выше уровня прошлого года.

По материалам РИА Новости
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