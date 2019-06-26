В Нафтогазе сообщили, на сколько затянутся перебои с транзитом газа из РФ

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Перебои с транзитом российского газа могут начаться уже в первом квартале 2020 года.
Об этом заявил руководитель интегрированного газового бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов.
«Уровень запасов природного газа “Газпрома” в Европе — на 15-16% выше уровня прошлого года. Это явный признак того, что Россия готовится к перерыву. Это, безусловно, создает проблемы для работы украинской системы», — сказал он.
Фаворов также сообщил, что Украина уже предупредила своих европейских партнеров о сложившейся ситуации. Кроме того, «Нафтогаз» тоже формирует свой резерв газа.
«Мы ожидаем, что будет сбой, который продлится около трех месяцев», — сказал он на конференции в Торонто.
Фаворов уточнил, что в настоящее время уровень запасов газа в Украине на 2,5-2,7 млрд куб. м выше уровня прошлого года.
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