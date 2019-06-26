Межбанк: будет ли падение котировок

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Этот четверг не станет очень активным днем на валютном рынке в части статистики операций ( мы прогнозируем на сегодня объем операций до 360 млн долларов при заключении до 430 сделок), но это не говорит о том, что все будет очень спокойно по курсу.
Продолжается падение ликвидности в банках — корсчета снизились еще на 3,99 млрд гривен — до 36,6 млрд. Уменьшение корсчетов произошло в основном за счет проплат клиентами-инвесторами купленных во вторник ОВГЗ на аукционе Минфина Украины.
Такой дефицит свободной гривны будет провоцировать покупателей валюты на игру “на понижение”, а спекулянтов заставит ограничить свои аппетиты. Они будут работать в формате “в две стороны”, но инициатором попыток снижения котировок будут именно конечные покупатели валюты;
США отмечают сегодня День независимости и американские банки не проводят операции по доллару. Наш межбанк будет работать с ним на ТОМе (расчеты в гривне сегодня, поставка доллара -завтра), что не интересно украинским компаниям. Они перенесут часть своих заявок сразу на пятницу, что снизит емкость торгов. Но при низких объемах операций любой выход крупного игрока с заявками на 5-10 млн долларов способен существенно менять соотношение спроса предложения, что приводит к частой смене курсового тренда в течении дня. Это делает рынок чрезвычайно зависимым от поведения крупных игроков и их ситуативных задач по покупке-продаже валюты;
Дальнейшее падение курсов наличного рынка, что по прежнему формирует приток «дешевой» валюты на межбанк через ее скупку в обменниках и продажу через валютную позицию банков на торгах;
Поэтому сегодня межбанк будет малообъемным, очень зависимым от действий крупнейших игроков и Нацбанка. Регулятор продолжает в последние дни выкупать излишек предложения доллара на торгах в ЗВР, чем удерживает курс доллара от более существенного падения.
Мы прогнозируем на четверг коридор по доллару в пределах 25,85-26,05 гривен с возможным увеличением курсовых колебаний в течении дня при выходе на торги крупных игроков.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,92 / 25,93
евро – 29,27 / 29,30
российский рубль – 0,407 / 0,407
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