55% всех совокупных расходов домохозяйств Донецкой области приходится на питание

Главным управлением статистики в Донецкой области получены разработанные Государственной службой статистики Украины результаты выборочного обследования условий жизни домохозяйств в 2018 году. Согласно этим данным, среднемесячные совокупные расходы одного домохозяйства области (без учета части временно оккупированной территории) составляли 6835 грн.

По-прежнему более половины всех совокупных расходов приходилось на питание. Удельный вес расходов на покупку продуктов питания, включая безалкогольные напитки, в домохозяйствах области составил в 2018 году 54,6% против 53,0% в предыдущем году и 50,4% в 2013 году. Для сравнения: в среднем по Украине этот показатель составил в 2018 году 47,7%.

В совокупных расходах домохозяйств региона на питание (включая питание вне дома) наибольшая доля приходилась в 2018 году на мясо и мясопродукты – 25,7%. Удельный вес хлеба и хлебопродуктов составил 14,3%, молочных продуктов – 11,1%, овощей (включая картофель) – 10,4%, масла и других жиров – 8,3%, сладостей (сахар, джем, мед, сироп, шоколад и кондитерские изделия) – 6,8%, фруктов – 5,8%, рыбы и рыбопродуктов – 5,3%. На покупку сладостей среднестатистическая семья тратила на 16,9% больше, чем на фрукты, а на покупку рыбы и рыбопродуктов – в 4,9 раза меньше, чем на мясо и мясопродукты.

Вторая по величине после продуктов питания статья расходов домохозяйств – оплата жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива, которая в 2018 году составляла 16,8% всех совокупных расходов против 17,5% в предыдущем году и 9,8% – в 2013 году.

Удельный вес расходов домохозяйств области на алкогольные напитки и табачные изделия в 2018 году составлял 3,6%, на одежду и обувь – 3,1%, на транспорт – 2,8%, на связь и здравоохранение – по 2,6%, на отдых и культуру – 1,8%.

Величина и структура расходов зависят от состава семей (наличие работающих детей, пенсионеров), а больше всего – от уровня доходов (совокупных ресурсов). В 2018 году среднемесячные совокупные ресурсы одного домохозяйства региона составляли 8659 грн, в том числе денежные доходы – 7918 грн, или 91,5%.

Основным источником доходов населения области была и остается заработная плата, ее удельный вес в совокупных ресурсах в 2018 году составил 49,0%. На пенсии приходилось 26,1% всех ресурсов.

Удельный вес доходов от предпринимательской деятельности и самозанятости в 2018 году составил 7,5%. За счет льгот, субсидий, государственной помощи и компенсационных выплат (в наличной и безналичной форме) было получено 6,8% всех совокупных ресурсов домохозяйств области. Некоторые домохозяйства получали также доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, в виде помощи родственников, стипендий, алиментов и других источников.