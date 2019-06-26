В мире назвали преимущества украинской валюты

Украина, Нигерия и Казахстан больше, чем другие страны, привлекают фондовых менеджеров.

Перечисленные страны меньше связаны с торговой войной между США и Китаем, пишет Bloomberg.

“Валюты Украины, Казахстана и Нигерии менее уязвимы к изменениям оценок доллара и настроений инвесторов из-за китайско-американской торговой войны в краткосрочной перспективе”, – говорит менеджер бондов из компании M&G Investments Клавдия Калич.

На валюты этих стран преимущественно влияют внутренние, а не внешние факторы.

В этом году украинская гривна вошла в перечень 4 валют в мире с лучшими показателями, передает издание.