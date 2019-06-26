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ПриватБанк выиграл суд по кредиту рефинансирования

ПриватБанк выиграл суд по кредиту рефинансирования

ПриватБанк одержал победу в Верховном суде в споре с имущественными поручителями по кредиту рефинансирования НБУ ЗАО “Эрлан”, которое ранее в банке называли связанным лицом с бывшими владельцами банка.

 Об этом сообщает пресс-служба банка.

“2 июля Большая Палата Верховного Суда поддержала правовую позицию ПриватБанка в споре с имущественным поручителем по кредиту рефинансирования НБУ ЗАО “Эрлан”, который пытался разорвать ипотечный договор из-за национализации банка и вывести из-под залога имущество стоимостью более 600 млн грн. Но ПриватБанк убедил судей большой Палаты в необоснованности заявленного иска и одержал важную победу в деле”, – указали в банке.

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Как сообщили в банке, это очередное из положительных решений Верховного Суда, но первое, вынесенное Большой Палатой, которое “позволит банку сформировать эффективную для себя судебную практику в этой категории дел”. “Судебный процесс по делу № 910/15484/17, в котором имущественный поручитель ЗАО “Эрлан”(ТМ “Биола”) пытался разорвать ипотечные правоотношения, длился с 2017 года”, – добавили в банке.

“Кроме того, другой имущественный поручитель ПриватБанка ООО “Укринтеринвест” по делу № 910/15498/17, которое рассматривалось 2 июля Большой Палатой Верховного Суда, отказался от иска к банку об обязательстве погасить кредит рефинансирования, фактически подтвердив правоту и победу банка в этом споре, который длился два года”, – отметили в финучреждении.

Добавим, ранее ПриватБанк называл ЗАО “Эрлан” связанным лицом с бывшими владельцами банка.

По материалам УНН
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