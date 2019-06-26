Аналитики Morgan Stanley снизил прогноз цен на нефть эталонных марок во втором полугодии текущего года после решения ОПЕК+ о продлении сделки об ограничении добычи до конца марта 2020 года.

Теперь ожидается, что марка Brent в среднем будет стоить $65 за баррель против ранее ожидавшихся $67,5 за баррель. Для WTI прогноз понижен до $60 за баррель с $65 за баррель, сообщается в пресс-релизе банка.

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“После недавнего продления соглашение ОПЕК+ вступит в четвертый год – необычайно длительный период сокращения добычи. Это предотвращает дальнейшее перепроизводство, но за счет значительной доли рынка для ОПЕК. Если история может служить ориентиром, это приводит скорее к снижению цен на нефть, чем к росту”, – отмечают эксперты MS.