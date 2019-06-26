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Morgan Stanley снизил прогноз цен на нефть

Morgan Stanley снизил прогноз цен на нефть

Аналитики Morgan Stanley снизил прогноз цен на нефть эталонных марок во втором полугодии текущего года после решения ОПЕК+ о продлении сделки об ограничении добычи до конца марта 2020 года.

Теперь ожидается, что марка Brent в среднем будет стоить $65 за баррель против ранее ожидавшихся $67,5 за баррель. Для WTI прогноз понижен до $60 за баррель с $65 за баррель, сообщается в пресс-релизе банка.

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“После недавнего продления соглашение ОПЕК+ вступит в четвертый год – необычайно длительный период сокращения добычи. Это предотвращает дальнейшее перепроизводство, но за счет значительной доли рынка для ОПЕК. Если история может служить ориентиром, это приводит скорее к снижению цен на нефть, чем к росту”, – отмечают эксперты MS.

По материалам BIN
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