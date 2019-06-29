В ОПЕК согласовали продление соглашения о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК на заседании в Вене договорились о продлении соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой сразу на три источника в понедельник, 1 июля.
“Члены ОПЕК преодолели свои разногласия, чтобы поддержать цены на нефть в условиях ослабления мировой экономики и роста производства в США”, – говорится в сообщении.
Во вторник решение будут принимать страны, которые не входят в ОПЕК, но участвуют в соглашении. В целом страны ОПЕК+ сократили добычу в первом полугодии 2019 года на 1,95 млн баррелей в сутки против плана в 1,2 млн баррелей в сутки. Срок соглашения истек 30 июня.
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