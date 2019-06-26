Аналитик спрогнозировала, как возрастет стоимость жилья при курсе 30 гривен за доллар

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В случае, если курс доллара возрастет до 30 гривен, следует ожидать роста стоимости жилья на 5% по сравнению с нынешним.
Об этом написала аналитик специализированного портала по недвижимости 3m2 Виктория Берещак.
“Сейчас очень сложно прогнозировать дальнейшую динамику, так как многое будет зависеть от политической ситуации в стране и курса валют. По некоторым прогнозам, уже осенью нас ждет доллар по 30 грн, соответственно, и рост цен на квартиры. Если этот сценарий осуществится, рост может быть от 2 до 5% от нынешней”, – считает аналитик.
Берещак прогнозирует, хоть и не столь существенный, рост стоимости жилья и при сохранении нынешнего курса.
“Однако если такого роста американской валюты не произойдет, цены на квартиры в Киеве будут корректироваться в пределах роста-уменьшения на 1-3%”, – считает она.
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