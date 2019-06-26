Кабмин одобрил макропоказатели на 2020-2022 годы

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Кабинет Министров одобрил макропоказатели на 2020-2022 годы.
Соответствующее постановление было принято 15 мая, но обнародовано на сайте правительства 3 июля.
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Прогноз разработан по сценарию, который основывается на анализе развития отечественной экономики в 2016-2018 годах, текущей экономической ситуации, предположениях, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов, и базируется на прогнозных расчетах развития экономики Украины в 2020-2022 годах как в целом, так и по секторам экономики.
Данный сценарий является продолжением сценария №1 прогноза, который заложен в госбюджет на 2019 год, основой которого является осуществление реформ в соответствии с приоритетами, определенными в стратегических документах правительства.
Согласно прогнозу по базовому сценарию, в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,3%, в 2021 году – на 3,8%, в 2022 году – на 4,1%.
Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6% в 2020 году, 5,7% – в 2021 году и 5,3% – в 2022 году.
Согласно сценарию №2 в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,6%, в 2021 году – на 3,6%, в 2022 году – на 3,3%.
Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6,5% в 2020 году, 7,1% – в 2021 году, 7% – в 2022 году.
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