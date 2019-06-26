Аренда госимущества в июне пополнила бюджет на 128 миллионов

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Поступления от платы за аренду государственного имущества в июне 2019 принесли бюджету 128 млн грн.
Об этом сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Трубаров в Facebook.
“128 млн гривен в бюджет от аренды государственного имущества в июне. Шаг за шагом опережаем плановые показатели. 67 процентов выполнения за полгода, а к концу года выходим на более +30 процентов и сможем в государственную казну перечислить более 1,5 миллиарда гривен” , – написал Трубаров.
С начала 2019 года Фонд государственного имущества Украины уже перечислил 804 млн гривен.
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