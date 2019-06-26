Ford разрабатывает электромобиль для Европы

Американская компания Ford разрабатывает в Германии электромобиль для Европы.

Автомобиль будут создавать в исследовательском центре в немецком Кельне. Сейчас неизвестно никаких деталей, как будет выглядеть автомобиль и какие будут его характеристики.

Несмотря на это, в 2020 году компания начнет продажи нового электрического кроссовера.

“В следующем году Ford начнет европейские продажи высококлассного электрического внедорожника, на который вдохновил спортивный автомобиль Mustang и потенциально названый Mach E. Автомобиль будет импортироваться из США”, – говорит президент Ford of Europe Стюарт Роули.