Таможня будет работать по-новому: Нефедов анонсировал изменения

Глава новой Государственной таможенной службы Максим Нефедов планирует радикально изменить структуру таможни.

“Я бы ввел структуру, которая действует в крупных ИТ-компаниях. Там имеет место организация работы сотрудников вокруг определенного продукта, а не подразделения. Продукт – это, например, качественный процесс почтовых отправлений, организация малого пограничного движения, экспорт-импорт товаров. Таможенники могут быть разделены не по департаментами, а по направлениям работы с каждым продуктом”, – сообщил Максим Нефедов.

Он добавил, что нужно электронизировать таможенные процессы.

Основной метод борьбы с коррупцией и неэффективностью – это электронизация таможенных процессов. Пока в сфере закупок и на таможне государство не может позволить себе качественных высокооплачиваемых служащих. На таможне работает 10,3 тысячи человек. Их нельзя просто так уволить и набрать новых”, – пояснил Нефедов.

По его словам, надо продолжать работу в направлении таможенной инфраструктуры. Внедрять автоматические весы, автоматическое сканирование номеров, поворотные камеры.