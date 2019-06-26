Канада предложила упростить визовый режим с Украиной

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Канада предложила Украине присоединиться к программе Trusted Travelers, которая предусматривает упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду.
Об этом в ходе совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
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“Мы на это смотрим как на еще один шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой”, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Также сообщается, что соглашение о молодежных обменах, которое уже в ближайшие месяцы планируют подписать Украина и Канада, позволит гражданам двух стран по упрощенной процедуре совершать взаимные путешествия с целью обучения и трудоустройства на срок до 1 года.
Президент также добавил, что расширение Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на сферу услуг и инвестиций, о котором договорились стороны, создаст дополнительные возможности для предпринимателей из IT и других отраслей. «А это означает больше рабочих мест, улучшение отношения между нашими странами», – подчеркнул он.
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