Украинцы назвали пять первоочередных реформ

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Граждане Украины считают, что в стране первоочередными являются пять реформ.
Об этом на пресс-конференции сказала руководитель Фонда “Демократические инициативы” им. Илько Кучерива Ирина Бекешкина.
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По данным опроса фонда, на первом месте стоит антикоррупционная реформа, которую считают главной 63% респондентов. Далее идут реформа здравоохранения – 57%, пенсионная реформа – 52%, реформа органов правопорядка, судов, прокуратуры – 37% и люстрация чиновников – 32%.
“Это пять основных реформ, которые, очевидно, должны в первую очередь обсуждаться на дебатах перед выборами”, – сказала социолог.
В то же время Бекешкина отметила, что эти данные не означают, что украинцы считают другие реформы неважными.
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