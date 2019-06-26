Tesla установила новый рекорд поставок электрокаров

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Компания Tesla поделилась данными об объемах производства и поставках автомобилей за второй квартал текущего года. Как и ожидалось, автомобильное предприятие Илона Маска установило новый рекорд, поставив на рынок почти 100 тысяч автомобилей.
Если быть точным, компания говорит о 95 200 единицах.
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Отметим, что примерно столько же Tesla поставила за весь 2017 год, тогда как в этом году план составляет от 360 тыс. до 400 тыс. И пока производитель уверен, что ему удастся достичь этой цели.
Этим впечатляющим результатом Tesla доказала, что падение поставок по итогам первого квартала действительно было обусловлено временными трудностями, связанными с доставкой автомобилей из США, где находится завод по производству, в Европу и Китай. Именно то, что в первом квартале Tesla не успела переправить около 10 тыс. автомобилей через океан, позволило ей установить новый рекорд по поставкам во втором квартале.
Отдельно компания отмечает, что достигла значительного прогресса в оптимизации глобальных операций по логистике и доставке. Собственно, это было хорошо видно на примере Норвегии. То есть, теперь таких задержек с поставками быть не должно. Из этих 95 200 поставленных автомобилей более 80% — это Model 3 (77 550 штук).
Что же касается произведенных за квартал автомобилей, их общее количество составило 87 048 штук. И это тоже новый рекорд. Из них 72 531 являются младшими седанами Model 3. Оставшиеся 14 517 автомобилей — это Model S и Model X.
К слову, суммарные поставки Model S и Model X за квартал составили 17 650 штук. Полный финансовый отчет, как обычно, будет опубликован только в конце месяца. После этого можно будет взглянуть на финансовые показатели компании — поможет ли этот результат снова выйти в плюс.
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