Бензин может подорожать: эксперт назвал причину

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С 1 июля в Украине началась реформа системы контроля оборота горючего, которая может повлиять на уровень спроса и предложения топлива на рынке, а соотвественно, и на цены.
Так, по новым правилам, все субъекты, которые хранят и продают горючее, должны получить лицензию. Это призвано уменьшить долю “серого” рынка, ведь по данным Нефтегазовой ассоциации Украины, 20% дизеля и 50% автогаза в стране продаются нелегально.
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Новшество касается и агросектора, который закупает дизтопливо в больших объемах. Все, кто получит лицензию, будут находиться в базе Фискальной службы, и можно будет легко проверить, легальная АЗС, или нет. Кроме этого, на нефтебазах установят акцизные счетчики по выдаче топлива – то есть введут тотальный контроль за перемещением нефтепродуктов.
“Действительно, есть проблема. Большое количество субъектов на 1 июля не получили лицензии. Пока этого не заметно, но если государство подойдет к этой ситуации жестко, то это может спровоцировать дефицит на региональных рынках и это может привести к росту цен. В больших городах вряд ли, потому что там работают крупные сети. А что касается провинции, то там есть проблемы. В ходе легализации рынка заправочных станций может стать меньше, и это будет иметь соответствующие последствия”, – говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
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