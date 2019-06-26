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В Польше хотят вернуть налог на бездетность

В Польше хотят вернуть налог на бездетность

Министр внутренних дел и администрации Эльжбета Витек сообщила, что польское правительство выдвигает идею о том, чтобы обложить налогом бездетных граждан, однако отметила, что на нынешнем этапе работа над идеей налогообложения людей без детей не будет проводиться, передает Rzeczpospolitа.

По данным издания, в будущем “могут быть повышены налоги для лиц без детей, что должно увеличить демографический результат просемейной политики государства”.

В Министерстве внутренних дел и администрации объяснили, что проект, о котором информирует газета, это лишь вступительная концепция с различными предложениями по миграции и рынку труда.

Отмечается, что налог на бездетность (точнее повышенная ставка подоходного налога) действовал в Польше на протяжении почти 30 лет – с 1946-го по 1973 год.

По материалам УБР
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