В Польше хотят вернуть налог на бездетность

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Министр внутренних дел и администрации Эльжбета Витек сообщила, что польское правительство выдвигает идею о том, чтобы обложить налогом бездетных граждан, однако отметила, что на нынешнем этапе работа над идеей налогообложения людей без детей не будет проводиться, передает Rzeczpospolitа.По данным издания, в будущем “могут быть повышены налоги для лиц без детей, что должно увеличить демографический результат просемейной политики государства”.
В Министерстве внутренних дел и администрации объяснили, что проект, о котором информирует газета, это лишь вступительная концепция с различными предложениями по миграции и рынку труда.
Отмечается, что налог на бездетность (точнее повышенная ставка подоходного налога) действовал в Польше на протяжении почти 30 лет – с 1946-го по 1973 год.
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