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Nvidia выпустила линейку мощных видеокарт

Nvidia выпустила линейку мощных видеокарт

Компания Nvidia представила линейку мощных видеокарт RTX Super, которые отличаются на 10-20 процентов большей производительностью по сравнению с предшественниками.

Об этом пишет The Verge.
 
Карты при большей мощности сохраняют ту же цену, что и текущая линейка карт RTX, которая впервые появилась на рынке осенью прошлого года.
 
Для RTX 2060 Super доступны 8 ГБ памяти вместо 6 ГБ. В то же время 2080 Super будет иметь превосходную скорость памяти – 15,5 Гбит/с – по сравнению со стандартными 14 Гбит/с.
 
Nvidia сохраняет цены на линейки 2070 и 2080 одинаковыми: суперверсии этих карт будут стоить 499 и 699 долларов.
 
В рамках продажи Nvidia предлагает пакет для RTX Super с двумя бесплатными играми: Control от Remedy Entertainment и Wolfenstein: Youngblood от Bethesda, обе из которых выйдут этим летом.

По материалам Корреспондент.net
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