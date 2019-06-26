Украина увеличила транзит российского газа на 6,1%

Украина с начала года по июнь включительно увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 6,1% (на 2,591 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 45 млрд 79,3 млн куб. м.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО “Укртрансгаз”.

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Отмечается, что в том числе транзит газа в Европу за шесть месяцев составил 43,564 млрд куб. м (+6,4% к январю-июню-2018), в Молдову – 1 млрд 515,3 млн куб. м (-1,6%).

По итогам июня-2019 транзит газа снизился на 1,9% (на 148,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 7 млрд 451,4 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 7 млрд 293,3 млн куб. м (-2,1% к июню-2018), Молдову – 158 млн куб. м (+5,5%).