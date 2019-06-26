НБУ оценил влияние загрязненной нефти из РФ на стоимость топлива

Цены на топливо в мае показали рост на уровне 3,1%, что произошло, в частности, из-за связанных с поставкой из России загрязненной нефти перебоев с поставками из Беларуси.
Об этом свидетельствуют данные июньского макроэкономического и монетарного обзора Национального банка Украины.
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“Цены на топливо в годовом измерении вернулись к росту (3,1%). Это произошло вследствие временных перебоев с поставками нефтепродуктов из Беларуси, обусловленных попаданием загрязненной нефти из РФ в нефтетранспортную систему, а также под влиянием роста мировых цен на нефть в предыдущие месяцы”, – сообщили в регуляторе.
Напомним, в конце апреля в белорусском концерне “Белнефтехим” заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Впоследствии Беларусь приняла решение временно ограничить экспорт нефтепродуктов в связи с ситуацией, возникшей с поставками российской нефти.
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