Украинский банк вошел в топ-1000 World Banks

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ПриватБанк в 2019 году стал единственным украинским финучреждением, представленным в глобальном рейтинге ТОП-1000 мировых банков.
Об этом говорится в сообщении банка.
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Данный рейтинг ежегодно публикует британский журнал The Banker.
Как сообщает The Banker в своем июльском выпуске, крупнейший украинский госбанк ПриватБанк в 2019 году занял 7 позицию в глобальном рейтинге банков, которые показали лучшую динамику перехода от убытков к прибыли.
Стратегия управления госбанками предусматривает продажу ПриватБанка в течение 5 лет.
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