Украинский банк вошел в топ-1000 World Banks

ПриватБанк в 2019 году стал единственным украинским финучреждением, представленным в глобальном рейтинге ТОП-1000 мировых банков.

Об этом говорится в сообщении банка.

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Данный рейтинг ежегодно публикует британский журнал The Banker.

Как сообщает The Banker в своем июльском выпуске, крупнейший украинский госбанк ПриватБанк в 2019 году занял 7 позицию в глобальном рейтинге банков, которые показали лучшую динамику перехода от убытков к прибыли.

Стратегия управления госбанками предусматривает продажу ПриватБанка в течение 5 лет.