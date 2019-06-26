Продажи электромобилей в ЕС выросли на треть

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В июне 2019 года граждане ЕС купили около 37 тыс. электромобилей и плагин-гибридов, что на 28% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Такие данные приводит издание Cleantechnica.
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При этом самым популярным «зеленым» авто оказалась обновленная Renault Zoe – за месяц компания продала 4,1 тыс. единиц. Прежний лидер – Tesla Model3, который сохраняет свои позиции по итогам первых 6-ти месяцев года (26,1 тыс. проданных авто) – в июне уступил не только «французу», но еще и японскому плагин-гибриду Mitsubishi Outlander PHEV.
В целом, рейтинг самых продаваемых электрокаров в июне, выглядит так:
1. Renault Zoe – 4,106.
2. Mitsubishi Outlander PHEV – 3,286.
3. Tesla Model 3 – 2,849.
4. BMW i3 – 2,718.
5. VW e-Golf – 1,993.
6. Nissan Leaf – 1,723.
7. Hyundai Kona EV – 1,700.
8. Audi e-tron – 1,476.
9. Jaguar I-PACE – 1,352.
10. Mini Countryman PHEV – 1,288.
11. Другие – 9,476 авто.
Аналитики издания отмечают, что примерно треть продаж авто-лидера пришлась на Францию (1331 ед.). Еще 875 таких машин приобрели в Германии, 448 ед. – в Италии.
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