Продажи электромобилей в ЕС выросли на треть

В июне 2019 года граждане ЕС купили около 37 тыс. электромобилей и плагин-гибридов, что на 28% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Такие данные приводит издание Cleantechnica.

Читайте также: В Украине растет спрос на электромобили

При этом самым популярным «зеленым» авто оказалась обновленная Renault Zoe – за месяц компания продала 4,1 тыс. единиц. Прежний лидер – Tesla Model3, который сохраняет свои позиции по итогам первых 6-ти месяцев года (26,1 тыс. проданных авто) – в июне уступил не только «французу», но еще и японскому плагин-гибриду Mitsubishi Outlander PHEV.

В целом, рейтинг самых продаваемых электрокаров в июне, выглядит так:

1. Renault Zoe – 4,106.

2. Mitsubishi Outlander PHEV – 3,286.

3. Tesla Model 3 – 2,849.

4. BMW i3 – 2,718.

5. VW e-Golf – 1,993.

6. Nissan Leaf – 1,723.

7. Hyundai Kona EV – 1,700.

8. Audi e-tron – 1,476.

9. Jaguar I-PACE – 1,352.

10. Mini Countryman PHEV – 1,288.

11. Другие – 9,476 авто.

Аналитики издания отмечают, что примерно треть продаж авто-лидера пришлась на Францию (1331 ед.). Еще 875 таких машин приобрели в Германии, 448 ед. – в Италии.