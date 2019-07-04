Когда врачи могут отказаться от клиента

Все украинцы могут свободно выбирать своего семейного врача. Но и все врачи, не только семейные, имеют право выбора – они могут отказаться от дальнейшего ведения пациента.

Хотя пациент ни при каких обстоятельствах не может быть лишен медицинской помощи.

Об этом пишет Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

В каких случаях врач может отказаться от ведения пациента:

Если пациент не выполняет медицинских предписаний. Врач должен обязательно фиксировать в карте или листке нетрудоспособности вид нарушения – если пациент не вовремя пришел на прием, находился в состоянии алкогольного опьянения, употреблял наркотики во время лечения. Или же человек вышел на работу без разрешения врача, или “сбежал” со стационарного лечения.

Если пациент нарушает правила внутреннего распорядка медучреждения. Эти правила определяют права и обязанности, когда он или она обращается за медицинской помощью, а также во время пребывания в больнице.

Врачи должны рекомендовать пациенту обратиться в другое медучреждение, если врач или медучреждение не могут обеспечить необходимое лечение из-за отсутствия оборудования или отделения.

Семейные врачи могут отказаться от дальнейшего ведения пациента, если тот не выполняет медицинских предписаний или правил внутреннего трудового распорядка.

Врач может отказать в заключении декларации с пациентом, если уже имеет оптимальное количество деклараций: для терапевта это 2000, семейного врача – 1800, педиатра – 900.

Врач не может отказаться заключать декларацию с пациентом из-за места регистрации, места проживания, возраста, пола, социального статуса, истории болезни пациента, отсутствия паспорта или из-за того, что человек является внутренним переселенцем.