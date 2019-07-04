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Когда врачи могут отказаться от клиента

Когда врачи могут отказаться от клиента

Все украинцы могут свободно выбирать своего семейного врача. Но и все врачи, не только семейные, имеют право выбора – они могут отказаться от дальнейшего ведения пациента.

Хотя пациент ни при каких обстоятельствах не может быть лишен медицинской помощи.

Об этом пишет Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

В каких случаях врач может отказаться от ведения пациента:

  • Если пациент не выполняет медицинских предписаний. Врач должен обязательно фиксировать в карте или листке нетрудоспособности вид нарушения – если пациент не вовремя пришел на прием, находился в состоянии алкогольного опьянения, употреблял наркотики во время лечения. Или же человек вышел на работу без разрешения врача, или “сбежал” со стационарного лечения.
  • Если пациент нарушает правила внутреннего распорядка медучреждения. Эти правила определяют права и обязанности, когда он или она обращается за медицинской помощью, а также во время пребывания в больнице.
  • Врачи должны рекомендовать пациенту обратиться в другое медучреждение, если врач или медучреждение не могут обеспечить необходимое лечение из-за отсутствия оборудования или отделения.
  • Семейные врачи могут отказаться от дальнейшего ведения пациента, если тот не выполняет медицинских предписаний или правил внутреннего трудового распорядка.
  • Врач может отказать в заключении декларации с пациентом, если уже имеет оптимальное количество деклараций: для терапевта это 2000, семейного врача – 1800, педиатра – 900.

Врач не может отказаться заключать декларацию с пациентом из-за места регистрации, места проживания, возраста, пола, социального статуса, истории болезни пациента, отсутствия паспорта или из-за того, что человек является внутренним переселенцем.

По материалам Finance.UA
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