Когда врачи могут отказаться от клиента

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Все украинцы могут свободно выбирать своего семейного врача. Но и все врачи, не только семейные, имеют право выбора – они могут отказаться от дальнейшего ведения пациента.
Хотя пациент ни при каких обстоятельствах не может быть лишен медицинской помощи.
Об этом пишет Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.
В каких случаях врач может отказаться от ведения пациента:
Врач не может отказаться заключать декларацию с пациентом из-за места регистрации, места проживания, возраста, пола, социального статуса, истории болезни пациента, отсутствия паспорта или из-за того, что человек является внутренним переселенцем.
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