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Уже в 2023 году смартфоны c 5G превзойдут по продажам модели с 4G - исследование

Уже в 2023 году смартфоны c 5G превзойдут по продажам модели с 4G - исследование

Мобильные устройства с поддержкой сетей пятого поколения можно пересчитать по пальцам. Несмотря на это, сотовые операторы по всему миру уже приступили к тестированию 5G-сетей, которые обещают развернуть в течение четырёх лет.

По словам исследователей из аналитической компании Canalys, в 2023 году количество смартфонов с 5G превысит количество аппаратов с поддержкой 4G.

По прогнозам, большая часть таких устройств будет продаваться в Китае, чему способствуют поддержка правительства, инвестиции сотовых операторов и сами производители 5G-смартфонов, базирующиеся в этой стране. В 2023 году продажи смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения составят около 800 млн единиц. Это примерно 51,4% мирового рынка. На Китай будет приходиться 34%, а на Северную Америку – 18,8%.

«В Китае находятся многие крупные поставщики 5G-оборудования и производители смартфонов, которые ответственны за агрессивный маркетинг технологий в течение следующих нескольких лет. Но массовое внедрение смартфонов с поддержкой 5G вовсе не означает успешное развёртывание сетей пятого поколения. Этот процесс займёт гораздо больше времени, и он будет намного сложнее, чем развёртывание 4G», – заявила Николь Пен (Nicole Peng), вице-президент мобильного направления в компании Canalys.

На текущий момент на рынке представлены следующие смартфоны с поддержкой 5G: Samsung Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ, OnePlus 7 Pro, OPPO Reno 5G и Motorola Moto Z4 с модулем 5G Moto Mod.

По материалам ITC.ua
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