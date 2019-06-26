В Украине открыли два новых месторождения нефти и газа

Укргаздобыча в ходе геологоразведочных работ открыла нефтяное месторождение в Харьковской области и газоконденсатное месторождение в Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«По результатам проделанной ЗD-сейсмики на участке в Харьковской области была пробурена поисковая скважина, после испытания которой на глубине более 3700 м получен приток нефти. На сегодня в скважине продолжают промышленные исследования и проводят подготовку к эксплуатации. По предварительным оценкам, ресурсы нефти на новом месторождении составляют около 130 тыс. т», — сказано в сообщении.

На участке недр в Полтавской области после проведенных сейсмических исследований и бурения первой поисковой скважины глубиной 6300 м получен промышленный приток газа. В результате открыто новое газоконденсатное месторождение, ресурсная база которого по предварительным оценкам составляет более 2,7 млрд кубометров природного газа.

За последние три года Укргаздобыча открыла восемь новых месторождений, из которых шесть в 2018 году, сообщили в компании.