В Польше работодатели будут вводить планы капитала работника для дополнительной экономии на пенсию

С 1 июля крупнейшие предприятия, где работают более 250 человек, обязаны по закону вводить Планы капитала работника. Целью этой программы является поощрение работников дополнительно экономить на будущую пенсию.
Как утверждает вице-председатель Польского фонда развития Бартош Марчук, Планы капитала работника – это лучший способ сэкономить дополнительные деньги на пенсию, предложенный после 1989 года.
Читайте также: Система пенсионного обеспечения в Украине: как действует
«Когда мы откладываем часть нашей зарплаты – столько же получаем от нашего работодателя и государства. Самый простой пример: когда кто-то зарабатывает 4000 злотых брутто и на Планы капитала работника перечислит 80 злотых – в этом же месяце ему добавится 80 злотых от работодателя и государства. То есть, когда сам назначит 80 – в конце месяца будет 160 злотых», – отмечает Бартош Марчук.
Планы капитала работника – программа добровольная, а накопленный капитал – частный. В программу автоматически будут записаны все занятые от 18 до 55 лет, работающие на основе трудового договора или договора поручения. От участия в ней можно отказаться. Работники постарше смогут экономить в этой системе, если изъявят такое желание.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько одолжила Украина с начала года29.06.2019, 19:56 - 2324 14
В Украине заработала новая схема налогообложения для посылок из-за рубежа для физлицВчера, 12:02 - 10623 8
МАУ подняла плату за выбор места в самолетеВчера, 11:45 - 1418 6
Кредит онлайн «по-человечески»: как можно обойтись без банка или МФОВчера, 13:33 - 4388 4
В Украине прекратила действовать формула "Роттердам+"Вчера, 14:02 - 2001 4
В Украине заработала новая схема налогообложения для посылок из-за рубежа для физлицВчера, 12:02 - 10623 8
Сегодня вводятся новые парковочные талоны: штраф за неправильную парковкуВчера, 21:00 - 5951 1
Курс криптовалют: Рынок падает из-за мошенничества на цифровой биржеВчера, 11:34 - 5557
Кредит онлайн «по-человечески»: как можно обойтись без банка или МФОВчера, 13:33 - 4388 4
В Украине прекратила действовать формула "Роттердам+"Вчера, 14:02 - 2001 4
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 465
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 4337 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 4024
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 23463 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5701 1