В Польше работодатели будут вводить планы капитала работника для дополнительной экономии на пенсию

С 1 июля крупнейшие предприятия, где работают более 250 человек, обязаны по закону вводить Планы капитала работника. Целью этой программы является поощрение работников дополнительно экономить на будущую пенсию.

Как утверждает вице-председатель Польского фонда развития Бартош Марчук, Планы капитала работника – это лучший способ сэкономить дополнительные деньги на пенсию, предложенный после 1989 года.

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«Когда мы откладываем часть нашей зарплаты – столько же получаем от нашего работодателя и государства. Самый простой пример: когда кто-то зарабатывает 4000 злотых брутто и на Планы капитала работника перечислит 80 злотых – в этом же месяце ему добавится 80 злотых от работодателя и государства. То есть, когда сам назначит 80 – в конце месяца будет 160 злотых», – отмечает Бартош Марчук.

Планы капитала работника – программа добровольная, а накопленный капитал – частный. В программу автоматически будут записаны все занятые от 18 до 55 лет, работающие на основе трудового договора или договора поручения. От участия в ней можно отказаться. Работники постарше смогут экономить в этой системе, если изъявят такое желание.