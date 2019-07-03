Google запустит инструмент для передачи файлов на другие устройства без подключения к интернету

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Компания Google работает над сервисом Fast Share — инструментом, который позволит делиться фотографиями и другими файлами без подключения к интернету.
Об этом сообщает 9to5Google.
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Fast Share будет доступен в окне «Поделиться» и в настройках смартфона. Для передачи файлов на смартфонах должны быть включены Bluetooth и геолокация; их также стоит положить рядом друг с другом.
Принцип работы Fast Share следующий. Отправитель вбивает название устройства и ищет его в предложенных вариантах — получателю же нужно подтвердить передачу. Через Fast Share пользователи смогут отправлять контент на Chromebook, другие Android-устройства, умные часы и даже iPhone.
У Google cейчас есть сервис Files с похожими возможностями, но для передачи файлов он должен быть установлен на обоих устройствах. Fast Share в свою очередь станет системной функцией. О сроках запуска инструмента пока ничего не известно.
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