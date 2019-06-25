Пользователи Google теперь могут ограничивать время хранения данных об активности на серверах компании

Google сдержала слово и приступила к развертыванию новой функциональности, обеспечивающей возможность автоматической очистки данных о месторасположении пользователя и его активности в приложениях и сети после истечения заданного пользователем времени.

Инструмент был представлен в прошлом месяце и является следствием масштабных изменений политики конфиденциальности и контроля личных данных, анонсированных главой Google Сундаром Пичаи на недавней конференции I/O.

Один из аспектов, зачастую подвергаемых критике, касался того, что Google уделяет этому вопросу недостаточно внимания и перекладывает все на пользователей.

Например, данные о месторасположении пользователя, его активности в приложениях и действиях в сети компания по умолчанию хранит на своих серверах до тех пор, пока пользователи сами не удалят их вручную (компания заявляет, что это необходимо для повышения качества предоставляемых услуг, таргетинга рекламы и персонализации поиска).

Благодаря новому инструменту вы можете можете настроить параметры отслеживания, задав интервал времени — три или восемнадцать месяцев — для автоматического удаления данных Истории приложений и веб-поиска и Истории местоположений. После активации функции автоматического удаления любые данные старше указанного времени будут автоматически удаляться. Само собой, возможность бессрочного хранения до того момента, как пользователь не решит вручную удалить историю своих перемещений и деятельности, остается. Раньше пользователи могли лишь выбрать, хранить или не хранить эту информацию в Google Аккаунте.