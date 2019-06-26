Нацбанк отменил ряд валютных ограничений

В рамках валютной либерализации и для дальнейшего улучшения бизнес-климата Национальный банк отменил ряд административных ограничений, которые создавали неудобства украинским компаниям, иностранным инвесторам и дипломатическим представительствам.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Какие ограничения отменяются:

1. Отменен лимит на финансирование собственных зарубежных представительств и других обособленных подразделений. Ранее перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за границу в 2 млн евро в год.

Кроме этого, указанное смягчение не будет распространяться на операции по переводу средств в страны-агрессоры/оккупанты, оффшорные зоны и страны, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации FATF.

2. Упрощается реинвестирование доходов иностранных инвесторов от операций с украинскими ценными бумагами. Нерезидентам разрешено переводить средства, полученные по ценным бумагам, которые учитываются в иностранном банке-депозитарии, с корсчета этого учреждения на свой счет в Украине.

3. Отменяется запрет расчетов в наличной иностранной валюте для оплаты физическими и юридическими лицами консульских сборов за легализацию товаросопроводительных документов в дипломатических представительствах или консульских учреждениях стран, не присоединившихся к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года. К таким странам относятся Алжир, Афганистан, Вьетнам, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Таиланд, Уругвай.

4. Перечень сделок, которые разрешается проводить в иностранной валюте на территории Украины, дополнен операциями между финансовым учреждением и Кабинетом Министров Украины в рамках международных договоров о кредитах, грантах, ссудах.

5. Усовершенствован риск-ориентированный надзор банков в части проверок иностранных банков-контрагентов, перечисление которым осуществляют украинские компании. Отныне банки самостоятельно на основании информации из публичных источников будут определять степень риска иностранных банков-контрагентов по валютной операции.