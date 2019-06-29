В Украине существенно сократился уровень бедности

Доля населения с среднедушевыми доходами ниже законодательно установленного прожиточного минимума (1744,8 грн) в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 годом на 0,9 п.п. и составила 1,3%.
Об этом сообщается в данных выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, в 2018 году меньше прожиточного минимума в месяц получали 0,5 млн граждан (годом ранее – 0,9 млн человек).
Кроме того, доля населения с среднедушевыми доходами ниже фактического размера прожиточного минимума сократилась с 37,3% до 28,9%. В 2018 году меньше 3262,7 грн получали 11,1 млн человек (в 2017 году – 14,4 млн человек).
Всемирный банк констатирует снижение уровня бедности в Украине, рассчитанного по методологии банка. По данным ВБ, уровень бедности снизился до 4,0% в 2018 году с 4,9% в 2017 году и 6,4% в 2016 году.
По данным Госстата, средняя энергетическая ценность питания суточного рациона украинцев в 2018 году составила 2978 ккал в сутки, что немного меньше, чем в 2017 году (2994 ккал).
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