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Украина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог

Украина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог

Украина может увеличить использование шлаков в дорожном строительстве как минимум в пять раз. Такой вывод сделал аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

В Украине насчитывается около 430 тысяч км дорог. Если ежегодно ремонтировать хотя бы 3 тысячи км (около 0,6% их количества), то потребление шлаков увеличится минимум до 5 млн тонн — это в пять раз больше, чем на сегодняшний день.

“Нам пора понять, что переход на использование шлаков вместо щебня и песка из карьеров — это вопрос государственной экологической политики. С другой стороны, важно, чтобы дорожные работы финансировались”, – добавил Глущенко.

Как отличный пример применения шлаков для прокладки дорог аналитик GMK Center привел недавнее строительство участка улицы в австралийском Сиднее.

Часть дорожного полотна австралийцы сделали из геополимерного бетона. Бетон изготовлен из смеси доменного шлака и золы от ТЭС. Пока участок дороги тестовый, и состояние полотна будут контролировать датчики. Если опыт окажется успешным, его применение будут расширять.

По материалам Дело
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