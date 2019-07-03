В Украине ускорилось подорожание аренды жилья

В мае ускорился рост стоимости аренды жилья, и в целом темпы подорожания всех услуг в последний месяц весны увеличились до 14,1% в годовом измерении.

Об этом свидетельствуют данные июньского макроэкономического и монетарного обзора Национального банка Украины.

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“Несколько увеличились темпы подорожания услуг (до 14,1% г/г) под влиянием дальнейшего роста заработных плат и устойчивого потребительского спроса. Так, ускорился рост стоимости аренды жилья, ресторанов и гостиниц, отдыха в санаторно-курортных учреждениях, услуг химической чистки” , – говорится в обзоре.

Однако это отчасти компенсировалось более низкими темпами роста цен на телекоммуникационные, амбулаторные услуги, содержание домов и придомовых территорий.