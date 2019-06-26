В 2019 году возможно коммерческое развертывание 5G в мире

2019-й станет годом коммерческого развертывания 5G, что радикально изменит нашу жизнь.
Об этом в интервью ЭП рассказал Аллан Чен, директор подразделения Huawei Consumer BG в Украине.
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По его словам, 5G позволит быстро передавать данные без задержек и способствовать созданию подключенного общества, где все технологии взаимодействуют через Интернет.
“Это несет значительное преимущество для различных сфер жизни: для медицины, образования, автомобильной индустрии, коммуникации и т.д.”, – подчеркнул он.
При этом Чен подчеркнул, что глобально Huawei единственная имеет комплексное законченное и коммерческое решение для 5G-сетей.
“Все эти ведущие решения повлияли на политическую ситуацию в мире. 5G является огромным шагом для развития технологий и экономики, а также создания интеллектуального цифрового мира. И разработки Huawei значительно способствуют развертыванию 5G”, – пояснил он.
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