Huawei инвестировала $40 млрд в исследования и разработку в сфере 5G

По сообщениям сетевых источников, за последние 10 лет китайская компания Huawei инвестировала в исследования и разработку в сфере 5G $40 млрд.

В настоящее время в распоряжении китайского технологического гиганта большое количество патентов на технологии и устройства в рассматриваемом направлении. Исследования и разработка Huawei в сфере 5G включает в себя создание разных технологий, чипов, ключевых алгоритмов и др.

Представители Huawei говорят о том, что пиковая скорость соединения в 5G-сети компании при внутреннем тестировании составляет 10,3 Гбит/с, что является рекордным достижением для отрасли. Что касается пиковой скорости для конечных пользователей, то это значение достигает отметки в 1,86 Гбит/с.

Стоит сказать о том, что разработка и эксплуатация 5G-сетей компании Huawei последнее время активно обсуждаются во многих странах. После того как правительство США запретило использование телекоммуникационного оборудования Huawei, мнения экспертов разделились. Некоторые считают, что в долгосрочной перспективе компания станет сильнее и сможет вернуться к росту, тогда как другие специалисты говорят о том, что компания не сможет выжить в сложившихся условиях.

В настоящее время у Huawei имеется 2160 стандартных патентов (SEP) в сфере 5G, в активе Nokia 1516 патентов, а у компании ZTE 1424 патента. Что касается южнокорейских компаний Samsung и LG, то они зарегистрировали 1359 и 1353 патента соответственно. Наибольшее количество зарегистрированных патентов среди американских компаний имеется в активе Qualcomm.