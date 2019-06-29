В Украине вырос спрос на новые авто

В первый летний месяц украинцы приобрели и зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом, июньский спрос на новые авто вырос на 12% относительно прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
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Лидеры по маркам:
Всего за шесть месяцев текущего года в Украине свою первую регистрацию прошли чуть более 39,5 тыс. новых легковых авто. Разница с первым полугодием прошлого года составила всего 13 автомобилей, в пользу нынешнего года.
Лучший результат в 1-м полугодии 2019 года продемонстрировала RENAULT, в активе которой 5719 регистрационных номеров. По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года реализация новых легковых автомобилей этой марки выросла почти в 1,5 раза.
TOYOTA, спрос на автомобили которой увеличился на 13%, заняла вторую строчку рейтинга с показателем 5646 зарегистрированных машин.
Маркой №3 на украинском рынке стала KIA. С начала года свой выбор на автомобилях этой корейской марки остановили 3320 автомобилистов. Относительно аналогичного периода прошлого года популярность KIA в Украине выросла на 83 процента.
Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам первого полугодия 2019 года стал автомобиль KIA Sportage. В зачете этой модели 2479 новых регистраций.
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