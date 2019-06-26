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С начала года украинцы купили запчастей для подержанных авто на 20 миллионов гривен (инфографика)

С начала года украинцы купили запчастей для подержанных авто на 20 миллионов гривен (инфографика)

С начала 2019 года украинцы заказали двигателей, передних и задних дверей, а также запчастей для коробки передач на сумму 20 285 000 гривен.

Такие данные приводит аналитический центр RIA.com.

Первое место среди б/у авто занимает Daewoo Lanos. Чаще всего к этой модели ищут переднюю и заднюю двери, переднее крыло и запчасти к коробке передач.

На втором месте – Renault Megane. Владельцы этого автомобиля ищут масляный поддон для двигателя, блок предохранителей и порог.

На третьем месте по количеству проданных авто – Chevrolet Aveo. До этого авто ищут головку блока, колпаки на диски и фаркоп.

Четвертое и пятое место заняли ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107. Топ список запчастей к этим моделям автомобилей выглядит так: двигатель, запчасти для коробки передач и фаркоп.

По материалам Finance.UA
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