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Спрос иностранных инвесторов на ОВГЗ Украины вырос на 35%

Спрос иностранных инвесторов на ОВГЗ Украины вырос на 35%

С 27 мая 2019 года портфель нерезидентов в украинские ОВГЗ увеличился на 14,8 млрд грн или на около 35,7%, а общая сумма ОВГЗ в собственности иностранных инвесторов составляет 56,23 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов на своей странице в Facebook.

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“Спрос иностранных инвесторов на ОВГЗ существенно возрос. С 27 мая портфель нерезидентов в украинские ОВГЗ увеличился на 14,8 млрд грн или на около 35,7%. Общая сумма ОВГЗ в собственности иностранных инвесторов составляет 56,23 млрд гривен или 7,3% от общего объема ОВГЗ, находящихся в обращении”, – говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что 27 мая Украина присоединилась к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream. Сотрудничество с Clearstream также способствовало расширению базы инвесторов, что говорит о верности выбранного пути развития внутреннего рынка капитала.

По материалам УКРИНФОРМ
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