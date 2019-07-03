После введения безвиза продажи туров в Европу выросли в четыре раза

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По итогам второго года действия безвиза с ЕС, количество украинцев, которые посетили Европу по биометрическому паспорту, выросло в 4,2 раза и составило 2,35 млн человек.
Об этом свидетельствуют данные Госпогранслужбы по состоянию на начало июня.
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Хотя немалая часть среди них — те, кто отправился в Европу по работе, эксперты туристического рынка уверены: украинских туристов, как организованных, так и самостоятельных, в Европе стало существенно больше.
По подсчетам основателя одного из сайтов по поиску недорогих авиабилетов, с момента отмены шенгенских виз для украинцев посещаемость его сайта выросла в полтора раза и составляет 0,5 млн человек в месяц.
“После отмены виз продажи туров в Европу увеличились на 200 %”, — заявила Елена Бойко, директор по продажам туристической компании TPG.
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