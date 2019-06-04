Количество иностранных авиамаршрутов за время безвиза выросло в полтора раза

В течение 2018-2019 годов в Украине наблюдается устойчивая тенденция к расширению сети авиамаршрутов, в частности бюджетных (low cost) авиакомпаний и авиакомпаний со смешанной моделью ведения бизнеса.
Об этом сообщила в Facebook вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе по случаю второй годовщины безвиза.
“Через два года после этого события мы уже воспринимаем «безвиз» как данность. Кажется, что он был всегда. Изнуряющие очереди и часто унизительная бюрократия так быстро забылись, что слышится уже и пренебрежительное фырканье в адрес этого, безусловно, исторического достижения”, – говорится в сообщении.
Что произошло за 2 года безвиза:
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