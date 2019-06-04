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Количество иностранных авиамаршрутов за время безвиза выросло в полтора раза

Количество иностранных авиамаршрутов за время безвиза выросло в полтора раза

В течение 2018-2019 годов в Украине наблюдается устойчивая тенденция к расширению сети авиамаршрутов, в частности бюджетных (low cost) авиакомпаний и авиакомпаний со смешанной моделью ведения бизнеса.

Об этом сообщила в Facebook вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе по случаю второй годовщины безвиза.

“Через два года после этого события мы уже воспринимаем «безвиз» как данность. Кажется, что он был всегда. Изнуряющие очереди и часто унизительная бюрократия так быстро забылись, что слышится уже и пренебрежительное фырканье в адрес этого, безусловно, исторического достижения”, – говорится в сообщении.

Что произошло за 2 года безвиза:

  • Граждане Украины осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС.
  • В том числе 2,91 млн граждан сделали это с биометрическими паспортами без виз.
  • За второй год безвиза зафиксировано 2,35 млн безвизовых поездок украинцев, это в 4,2 раза больше, чем за первый год (560 тыс. человек).
  • В течение 2018-2019 годов наблюдается устойчивая тенденция к расширению сети авиамаршрутов, в частности, бюджетных («low cost») авиакомпаний и авиакомпаний со смешанной моделью ведения бизнеса. С 2015 года доля лоукост-авиакомпаний выросла на 13,4% и по состоянию на сегодня составляет 27% от общего количества авиаперевозчиков, выполняющих регулярные рейсы в/из Украины.
  • Если в 2017 году был 21 иностранной перевозчик, то в 2019 – 39, из них лоукостеров было 8, сейчас – 11. Кроме того, за последние два года появилось два украинских лоукостера.
  • В 2017 году было 87 иностранных авиамаршрутов, сейчас – 129, из них лоукост-маршрутов было 40, стало 94. Украинские новички-лоукостеры в 2018 году осуществляли 8 маршрутов, в этом – уже 33.
  • Что касается именно стран Евросоюза. В настоящее время утверждено расписание движения регулярных рейсов для 23 авиакомпаний, из них 6 лоукостов, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки за 125 маршрутам в 24 стран ЕС.
По материалам Finance.UA
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