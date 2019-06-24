В Украине уменьшилась средняя зарплата

В мае 2019 года средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 10239 грн. Это на 30 грн меньше, чем в апреле – 10269 грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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Относительно мая 2018 года средняя зарплата выросла на 17,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в мае 2019 года к маю прошлого года выросла на 7,0%.

Самая высокая средняя зарплата в мае была в Киеве – 15157 грн.

Самая низкая средняя зарплата была в Черновицкой области – 7819 грн.

Зарплаты в разных сферах: