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Минфин назвал лидеров по размеру заработной платы в Украине (инфографика)

Минфин назвал лидеров по размеру заработной платы в Украине (инфографика)

В Украине лидером по размеру заработной платы стала сфера информации и телекоммуникации.

Об этом идет речь в макроэкономическом обзоре за июнь 2019, опубликованном Министерством финансов Украины.

Среди 5 отраслей лидером по размеру заработной платы стали:

  • Сфера информации и телекоммуникации – 20,5 тыс. грн в месяц, рост на 30,6%,
  • Финансовая и страховая деятельность – 19,8 тыс. грн,
  • Профессиональная, научная и техническая деятельность – 14,4 тыс. грн,
  • Государственное управление и оборона – 13,3 тыс,
  • Транспорт, почтовая и курьерская деятельность – 11,4 тыс.

Самые низкие заработные платы среди агрегированных отраслей экономики наблюдаются в ВЭД “Временное размещение и организация питания – 6527 грн.

Лидером по размеру заработной платы остается Киев – 15,9 тыс грн в месяц. Наиболее динамичный рост зарплаты из ТОП-5 регионов Днепропетровская область – 24,9%.

Самые низкие заработные платы наблюдаются в Херсонской области – 7695, что в два раза ниже,чем в Киеве.

Рост средней заработной платы способствовал увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц и единого социального взноса

  • Поступления от НДФЛ в сводный бюджет за пять месяцев 2019 выросли на 22,5% г/г до 104,1 млрд грн.
  • Доходы общего фонда государственного бюджета от НДФЛ выросли на 21,9% г/г до 41,6 грн. Они составляли 105,6% от росписи.
  • Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование выросли за пять месяцев на 23,1% г/г до 106,6 млрд грн.
По материалам Finance.UA
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