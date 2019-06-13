Минфин назвал лидеров по размеру заработной платы в Украине (инфографика)

В Украине лидером по размеру заработной платы стала сфера информации и телекоммуникации.
Об этом идет речь в макроэкономическом обзоре за июнь 2019, опубликованном Министерством финансов Украины.
Среди 5 отраслей лидером по размеру заработной платы стали:
Самые низкие заработные платы среди агрегированных отраслей экономики наблюдаются в ВЭД “Временное размещение и организация питания – 6527 грн.
Лидером по размеру заработной платы остается Киев – 15,9 тыс грн в месяц. Наиболее динамичный рост зарплаты из ТОП-5 регионов Днепропетровская область – 24,9%.
Самые низкие заработные платы наблюдаются в Херсонской области – 7695, что в два раза ниже,чем в Киеве.
Рост средней заработной платы способствовал увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц и единого социального взноса
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