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Ford начнет массовое увольнение на европейских заводах

Ford начнет массовое увольнение на европейских заводах

Американский автомобильный производитель Ford к 2020 году сократит 12 тысяч рабочих мест в Европе, чтобы вернуть свой бизнес к прибыли.

Об этом сообщает Reuters.

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В агентстве отмечают, что Ford прекратил производство на трех заводах в России, закрывает заводы во Франции и Уэльсе и сократил смены на заводах в испанской Валенсии и в немецком Саарлуисе.

Около 12 тысяч рабочих мест окажутся под сокращением на объектах, полностью принадлежащих Ford, и консолидированных совместных предприятиях в Европе к концу 2020 года, главным образом в рамках программ добровольного прекращения контрактов.

Европейские автопроизводители вынуждены сокращать постоянные расходы и оптимизировать свои модельные портфели в связи с необходимостью инвестировать в электромобили, гибридные и автономные автомобили, а также адаптироваться к новым правилам в отношении вредных выбросов.

По материалам Дело
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