Ford вложит $15 млн в создание центра исследований беспилотников

Подразделение Ford по созданию беспилотников, компания Argo AI, вложит $15 млн в создание центра исследований автономных технологий.
Отдел будет создан на базе Университета Карнеги-Меллона в американском Питтсбурге.
Центр автономных исследований будет использовать инвестиции для внедрения самоходных технологий в обычные автомобили, а также для “обучения” автопилота ориентироваться в пространстве зимой или во время ремонта дороги.
То есть основная цель – это создание беспилотников, которые будет безопасно использовать каждый день и даже в разных нестандартных ситуациях.
Кроме того, в центре будут разрабатывать программное обеспечение, которое позволит интеллекту самоходных авто не только принимать базовые решения, но и “думать”.
В целом такую инвестицию расценивают не просто как пожертвование в университет, а как попытку привлечь максимальное количество специалистов в решение проблемы беспилотного транспорта. Вероятно, в Ford рассчитывают таким образом выбороть пальмовую ветку первенства в сегменте самоходных авто.
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