Ford вложит $15 млн в создание центра исследований беспилотников

Подразделение Ford по созданию беспилотников, компания Argo AI, вложит $15 млн в создание центра исследований автономных технологий.

Отдел будет создан на базе Университета Карнеги-Меллона в американском Питтсбурге.

Центр автономных исследований будет использовать инвестиции для внедрения самоходных технологий в обычные автомобили, а также для “обучения” автопилота ориентироваться в пространстве зимой или во время ремонта дороги.

То есть основная цель – это создание беспилотников, которые будет безопасно использовать каждый день и даже в разных нестандартных ситуациях.

Кроме того, в центре будут разрабатывать программное обеспечение, которое позволит интеллекту самоходных авто не только принимать базовые решения, но и “думать”.

В целом такую инвестицию расценивают не просто как пожертвование в университет, а как попытку привлечь максимальное количество специалистов в решение проблемы беспилотного транспорта. Вероятно, в Ford рассчитывают таким образом выбороть пальмовую ветку первенства в сегменте самоходных авто.