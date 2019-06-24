Две авиакомпании прекращают полеты в Украину

Пока лоукостер Ryanair открывает новые маршруты в Украине, авиакомпании Nordica и British Airways намерены закрыть рейсы в нашу страну из-за нерентабельности.
Об этом сообщает Lowcostavia.
Так, Nordica в конце октября-2019 прекратит обслуживать часть своих прямых рейсов из-за их убыточности. Среди пяти отмененных рейсов есть направление в Украину: Таллин – Киев. Авиакомпания пообещала переоформить бронирование или вернуть деньги без применения штрафных санкций пассажирам, которые приобрели билеты на отмененные рейсы.
В дальнейшем в авиакомпании не исключают возможности восстановления собственных рейсов при условии улучшения ситуации, связанной с уровнем конкуренции на рынке.
Сейчас Nordica выполняет регулярные рейсы между Таллином и киевским аэропортом “Борисполь”. С апреля по сентябрь 2018 года авиакомпания также летала в Жуляны. С июня 2018 года прямые рейсы Киев – Таллин начал выполнять лоукост Wizz Air.
В свою очередь авиакомпания British Airways перестанет обслуживать прямой рейс из Киева в Лондон. Согласно системе бронирования билетов, последний авиарейс Киев – Лондон авиакомпания выполнит 3 октября 2019 года.
“К сожалению, мы прекращаем рейсы до Киева. У нас была длинная история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейсы больше не являются экономически выгодными”, – сообщили в пресс-службе British Airways.
Ранее сообщалось, что украинский лоукостер SkyUp начнет летать из Киева во Львов с билетами от 500 гривен. Полеты будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.
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