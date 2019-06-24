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Конгресс США принял санкции против "Северного потока-2"

Конгресс США принял санкции против "Северного потока-2"

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о введении санкций на поставку оборудования связанным со строительством “Северного потока-2” компаниям.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкциях на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов, в Facebook сообщил глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

“Решение комитета – важный шаг на пути к принятию санкций. Несмотря на единодушную поддержку инициативы, ожидаем, что в июле законопроект одобрит Палата представителей. Учитывая, что за принятие документа выступают представители как Республиканской, так и Демократической партий, он имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным президентом США уже в августе”, – заявил Коболев.

По материалам Газета по-Украински
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