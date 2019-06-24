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Таможни оформляют по 7 авто на еврономерах в сутки

Таможни оформляют по 7 авто на еврономерах в сутки

Количество оформленных автомобилей на еврономерах после продления сроков освобождения от админответственности снизилось до 7 авто в сутки.

Об этом сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов.

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“После того, как были пролонгированы сроки освобождения от административной ответственности, количество растаможенных автомобилей существенно упало. Например, за 18 дней июня в среднем оформлялось семь транспортных средств в день”, – сказал Власов.

Он отметил, что среднесуточные показатели в марте – около 30 автомобилей, в апреле – 60-80, в мае – около 100.

“Но я считаю, что этого не стоило делать”, – указал Власов, комментируя продление парламентом срока освобождения от админответственности за нарушения таможенных правил ввоза автомобилей на иностранных номерах.

По материалам Центр транспортных стратегий
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